Военнослужащие ЗВО увеличили дальность связи при помощи беспилотников
После подъема по тревоге военнослужащие совершили 50-километровый марш в район выполнения задач.
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На полигоне Мулино под Нижним Новгородом прошли учения связистов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В ходе тренировки военнослужащие запустили ретрансляторы с использованием БПЛА для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления.
Также военнослужащие проложили кабельные линии и организовали устойчивые каналы связи. В учениях участвовали более 500 человек и задействовано более 100 единиц техники.