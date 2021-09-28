Армия Военнослужащие ЗВО увеличили дальность связи при помощи беспилотников Андрей Аркадьев После подъема по тревоге военнослужащие совершили 50-километровый марш в район выполнения задач. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Мулино под Нижним Новгородом прошли учения связистов, сообщает пресс-служба Западного военного округа. В ходе тренировки военнослужащие запустили ретрансляторы с использованием БПЛА для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления. Также военнослужащие проложили кабельные линии и организовали устойчивые каналы связи. В учениях участвовали более 500 человек и задействовано более 100 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика