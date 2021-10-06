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Назван процент землян, потенциально готовых к полету в космос

Анна Касаткина
02:12 06.10.2021
По словам космонавта Александра Александрова, состояние здоровья более половины населения Земли позволяет им отправиться на орбиту.
Назван процент землян, потенциально готовых к полету в космос
© Фото: Роскосмос
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Более половины землян по состоянию здоровья пригодны к полету в космос после нескольких месяцев подготовки. Таким мнением поделился с ТАСС летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров.

«Считаю, что 60% землян в возрасте от 20 до 50 лет при соответствующей подготовке могут быть допущены по состоянию здоровья к полету на космическом корабле», - сказал он в ответ на вопрос об отправке на орбиту непрофессиональных космонавтов, как это случилось в рамках проекта «Вызов».

Как отметил Александров, возможность автоматически управлять всеми динамическими режимами современного корабля «Союз-МС» позволяет сократить время подготовки непрофессиональных космонавтов до несколько месяцев. По его словам, такая возможность всегда была особенностью отечественной космонавтики.

Перед отправкой непрофессионалов в космос необходимо обучить их обслуживать себя и свое снаряжение, так как с этими задачами автоматика справится не способна, добавил собеседник агентства.

Ранее на МКС прибыл первый в мире «киноэкипаж» из актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. На космической станции они проведут 12 суток и будут заниматься съемками фильма «Вызов».

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