Правительство РФ утвердило правила расчетов на платных трассах

Российское правительство утвердило правила взимания денег за проезд по платным трассам федерального значения и платным участкам таких автодорог. Соответствующее постановление кабинета министров было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, постановление вступит в силу 1 марта следующего года и будет действовать до марта 2028 года.

В правилах оговаривается понятие открытого способа взимания платы. Так, при открытом способе взимания платы (оплата происходит или в конце, или в начале участка, въезды и выезды не ограничиваются) пользователь вне зависимости от фактически пройденного расстояния вносит денежные средства на каждом из оплатных пунктов, которые присутствуют на этой дороге.

В другом случае - при закрытом способе взимания платы (все въезды и выезды с трассы ограничены пунктами взимания платы), автомобилист оплачивает лишь пройденное расстояние на выезде с платной трассы по талону, выданному на специальном пункте. При этом, в случае утери или отсутствия талона, оператор будет рассчитывать цену за проезд от максимально отдаленного пункта до точки оплаты на платной трассе.

Помимо этого, правила устанавливают порядок взаимодействия пользователя с оператором. Например, оператор будет обязан размещать на информационных табло в доступных для пользователей местах и на официальном сайте сведения о размере оплаты, вариантах и сроках ее внесения, о размере и порядке получения скидок, льготах, а также об ответственности за неуплату.

В случае предоплаты оператор обязан уведомлять пользователя о поступлении денежных средств или о необходимости внести дополнительную сумму, в случае, когда деньги были перечислены в недостаточном для оплаты объеме.

Ранее сообщалось, что Минтранс установил правила, согласно которым у российских водителей появится возможность частично или полностью вернуть денежные средства, потраченные на проезд по платной дороге.