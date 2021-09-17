В России автомобилисты смогут вернуть деньги за плохие платные дороги

В России у водителей появится возможность частично или полностью вернуть денежные средства, потраченные на проезд по платной дороге в случае, если она имеет недостатки. Новые правила разработали в Министерстве транспорта.

Так, как отмечается, в случае обнаружения какого-либо недостатка на платной дороге, либо при оказании платной услуги не в полном объеме, водитель транспортного средства вправе потребовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».

В настоящий момент соответствующий документ проходит регламентные процедуры. Он может заработать уже в марте 2022 года.