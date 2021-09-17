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В России автомобилисты смогут вернуть деньги за плохие платные дороги

Алена Миронова
08:05 17.09.2021
В настоящий момент документ с соответствующими правилами проходит регламентные процедуры. Он может заработать уже в марте 2022 года.
В России автомобилисты смогут вернуть деньги за плохие платные дороги
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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В России у водителей появится возможность частично или полностью вернуть денежные средства, потраченные на проезд по платной дороге в случае, если она имеет недостатки. Новые правила разработали в Министерстве транспорта.

Так, как отмечается, в случае обнаружения какого-либо недостатка на платной дороге, либо при оказании платной услуги не в полном объеме, водитель транспортного средства вправе потребовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».

В настоящий момент соответствующий документ проходит регламентные процедуры. Он может заработать уже в марте 2022 года.

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