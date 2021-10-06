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СМИ: опубликовано видео школьной драки перед стрельбой в Техасе

Ян Брацкий
20:05 06.10.2021
По данным СМИ, стрелок уже покинул учебное заведение и сейчас окружен полицией в одном из домов.
© Видео: Young Malcolm X @Hurrikane43, Twitter © Фото: Young Malcolm X @Hurrikane43, Twitter
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В Сети опубликованы кадры драки с которой, предположительно, началась стрельба в школе в штате Техас. На кадрах двое учеников выясняют отношения на кулаках прямо в классе. Столы, стулья и учебники разбросаны по полу, юноши жестоко дерутся, не обращая внимания на крики и замечания. Кто из них в итоге применил оружие - неизвестно.

Сейчас, по данным американских СМИ, ведущих прямые репортажи с места, стрелок покинул здание школы и забаррикадировался в одном из домов. Строение окружено спецназом.

О жертвах и пострадавших в результате стрельбы до сих пор ничего не известно. Хотя на опубликованных ранее кадрах были видны следы крови на полу учебного заведения.

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