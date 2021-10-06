СМИ: опубликовано видео школьной драки перед стрельбой в Техасе

В Сети опубликованы кадры драки с которой, предположительно, началась стрельба в школе в штате Техас. На кадрах двое учеников выясняют отношения на кулаках прямо в классе. Столы, стулья и учебники разбросаны по полу, юноши жестоко дерутся, не обращая внимания на крики и замечания. Кто из них в итоге применил оружие - неизвестно.

Сейчас, по данным американских СМИ, ведущих прямые репортажи с места, стрелок покинул здание школы и забаррикадировался в одном из домов. Строение окружено спецназом.

О жертвах и пострадавших в результате стрельбы до сих пор ничего не известно. Хотя на опубликованных ранее кадрах были видны следы крови на полу учебного заведения.