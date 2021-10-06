В школе в Техасе произошла стрельба
Данных о пострадавших не приводится, к зданию школы съезжаются полицейские, медики и пожарные.
© Видео: Nerissa Knight, Twitter © Фото: Nerissa Knight, Twitter
Стрельба произошла в школе города Арлингтон в штате Техас. Полиция сообщает о большом количестве пострадавших, среди которых могут быть дети.
Сейчас силы правопорядка, медики и пожарные стягиваются к месту происшествия, передает телеканал Fox 4 News.
В настоящий момент школа закрыта, других подробностей инцидента не приводится.