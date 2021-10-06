В школе в Техасе произошла стрельба

Стрельба произошла в школе города Арлингтон в штате Техас. Полиция сообщает о большом количестве пострадавших, среди которых могут быть дети.

Сейчас силы правопорядка, медики и пожарные стягиваются к месту происшествия, передает телеканал Fox 4 News.

В настоящий момент школа закрыта, других подробностей инцидента не приводится.