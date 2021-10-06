Кровь на полу и осколки стекла: новые кадры из школы в Техасе, где произошла стрельба

Опубликованы новые кадры из школы в Техасе, где сегодня произошла стрельба. На них видно, как ученики спешно покидают учебное заведение. На улице их встречают полицейские, которые помогают им поскорее покинуть крыльцо.

Внутри здания находятся бойцы спецподразделения. На полу видны следы крови. Пока неизвестно, кому она принадлежит. Стеклянные двери прострелены, кругом осколки стекла.

Подробностей произошедшего пока не приводится. Территория школы оцеплена, внутри работают силовики.