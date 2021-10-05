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Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса

Анна Назайкина
17:19 05.10.2021
Один из них связан с разной предрасположенностью к заболеванию, заявил медик.
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
© Фото: MaximeUtopix, Pixabay
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал две необъяснимые, на его взгляд, вещи, связанные с коронавирусной инфекцией.

Так, медик обратил внимание на «суперраспространителей» инфекции, которые обычно сами не заболевают, однако массово заражают тех, кто их окружает. Мясников утверждает, что наиболее часто переносчиками COVID-19 являются только 20% людей, которых при этом трудно выявить.

«Не очень понятно, почему вот так. Может, они генетически предрасположены. Почему у них такая вирусная нагрузка? Почему они сами особо не болеют?» - сказал он.

Другой парадокс, считает врач, связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Например, отметил Мясников, люди с первой группой крови менее подвержены этому опасному вирусу.

Ранее специалист рассказал о генетической обусловленности COVID-19, а также назвал группу людей, которые реже заражаются коронавирусной инфекцией и легче переносят болезнь.

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