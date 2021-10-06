Арестована организатор полета разбившегося в Подмосковье вертолета

Предпринимателя, которая занималась организацией экскурсионных полетов в Московской области, арестовали после крушения вертолета в Лыткарино. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы», - говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье, третьего октября, в Лыткарино во время учебно-тренировочного полета. Впоследствии спасатели подтвердили данные о гибели трех человек. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.