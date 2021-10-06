Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Арестована организатор полета разбившегося в Подмосковье вертолета

Анна Назайкина
16:29 06.10.2021
Трагедия произошла в минувшее воскресенье в Лыткарино, погибло три человека.
Арестована организатор полета разбившегося в Подмосковье вертолета
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Предпринимателя, которая занималась организацией экскурсионных полетов в Московской области, арестовали после крушения вертолета в Лыткарино. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы», - говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье, третьего октября, в Лыткарино во время учебно-тренировочного полета. Впоследствии спасатели подтвердили данные о гибели трех человек. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:40 В стране и мире
Видео
В Дагестане на глазах туристов рухнула стена древней крепости Гуниб
15:03 В стране и мире
Названы причины перевода Гаркалина в реанимацию
13:38 В стране и мире
Видео
СМИ: экс-замминистра просвещения Ракова отказалась признавать вину
13:11 В стране и мире
Видео
Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину
12:49 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в основу «Запада-2021» легла отработка новых форм и способов войны
Популярное
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.