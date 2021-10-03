Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье

По факту падения вертолета во время учебно-тренировочного полета в Подмосковье заведено уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, которое предусмотрено 263 статьей Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия», - уточнила представитель управления Елена Марковская.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал отдельное поручение в связи с трагедией. Ему доложат о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета.

Легкий вертолет упал в лесополосе в городском округе Лыткарино в Подмосковье вечером 3 октября. На борту находились три человека, они погибли.