Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
По факту падения вертолета во время учебно-тренировочного полета в Подмосковье заведено уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Уголовное дело заведено по признакам преступления, которое предусмотрено 263 статьей Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия», - уточнила представитель управления Елена Марковская.
Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал отдельное поручение в связи с трагедией. Ему доложат о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета.
Легкий вертолет упал в лесополосе в городском округе Лыткарино в Подмосковье вечером 3 октября. На борту находились три человека, они погибли.