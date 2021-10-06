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Лавров попросил журналистов не разговаривать во время ответов министров на вопросы

Роман Захаров
15:41 06.10.2021
Министр иностранных дел РФ сделал замечание сотрудникам СМИ, разговаривающим в то время, когда главы МИД отвечают на вопросы.
Лавров попросил журналистов не разговаривать во время ответов министров на вопросы
© Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции попросил журналистов говорить тише и не давать комментариев на камеру в тот момент, когда министры отвечают на заданные вопросы.

В ходе брифинга Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна корреспондент одного из иранских каналов начал фиксировать на камеру свой комментарий по итогам переговоров министров двух стран. Лавров, отвечавший в это время на вопрос, обратил внимание, что такие действия журналиста мешают.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», - обратился министр иностранных дел России к сотрудникам СМИ.

В августе Сергей Лавров переговорил по телефону с Амиром Абдоллахияном. В рамках беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане. 

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