Лавров попросил журналистов не разговаривать во время ответов министров на вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции попросил журналистов говорить тише и не давать комментариев на камеру в тот момент, когда министры отвечают на заданные вопросы.

В ходе брифинга Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна корреспондент одного из иранских каналов начал фиксировать на камеру свой комментарий по итогам переговоров министров двух стран. Лавров, отвечавший в это время на вопрос, обратил внимание, что такие действия журналиста мешают.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», - обратился министр иностранных дел России к сотрудникам СМИ.

В августе Сергей Лавров переговорил по телефону с Амиром Абдоллахияном. В рамках беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане.