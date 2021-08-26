Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках телефонной беседы со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахияном обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА», - информирует министерство.

Также, по данным российского МИД, Лавров во время разговора отметил необходимость возобновления переговоров по иранской ядерной программе в венском формате. Тегеран, в свою очередь, «воспринял данный сигнал с должной серьезностью».