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В Кремле прокомментировали кадры с пытками заключенного в Саратове

Майя Мусиенко
14:25 05.10.2021
Там отметили, что необходимо установить подлинность видеозаписи.
В Кремле прокомментировали кадры с пытками заключенного в Саратове
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Кремлю известно о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, сейчас в этой ситуации разбирается ФСИН. Если подлинность материалов подтвердится, будет организовано серьезное разбирательство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала надо все проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов», – сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России отправились в Саратовскую область, чтобы проверить информацию о «противоправных действиях» в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.

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