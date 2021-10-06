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Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге

Виктория Ивашечкина
14:10 06.10.2021
Для борьбы с пожаром спасатели привлекли 17 человек личного состава.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует видео с места взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что в квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла. Их разбросало по тротуару и придомовой территории.

Утром в среду, 6 октября, в МЧС поступило сообщение о происшествии по адресу Рябовское шоссе, дом 57. Позже было установлено, что в одной из квартир на третьем этаже четырехэтажного здания произошел взрыв газа. 

По последним данным, возгорание удалось ликвидировать. Для борьбы с пожаром МЧС привлекло четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

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