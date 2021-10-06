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Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге

Анна Назайкина
12:40 06.10.2021
Как сообщается, в одной из квартир четырехэтажного здания произошел хлопок газовоздушной смеси, нарушено остекление окон.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге
© Фото: МЧС РФ
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении МЧС России. Уточняется, что из квартиры эвакуировали одного человека, его передали медикам скорой помощи.

«6 октября в 11.33 поступило сообщение о происшествии по адресу Рябовское шоссе, дом 57. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одной из квартир на третьем этаже 4-этажного здания произошел хлопок газовоздушной смеси, нарушено остекление окон, обгорела обстановка кухни на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать. Для борьбы с пожаром МЧС привлекло четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

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