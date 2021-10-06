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В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину в европейской части России

Анна Назайкина
14:20 06.10.2021
Ранее синоптики предупредили о «марсианской» погоде в октябре.
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину в европейской части России
© Фото: Tekton, Unsplash
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Задумываться о смене летней резины на зимнюю жителям европейской части России в октябре не следует. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погодные условия, при которых необходимо менять шины, ожидаются в конце ноября.

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже плюс 5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то конечно же надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее Евгений Тишковец предупредил о «марсианской» погоде в октябре. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», стоит ожидать отсутствия осадков и перепадов температуры.

Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на Красной планете.

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