В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину в европейской части России

Задумываться о смене летней резины на зимнюю жителям европейской части России в октябре не следует. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погодные условия, при которых необходимо менять шины, ожидаются в конце ноября.

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже плюс 5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то конечно же надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее Евгений Тишковец предупредил о «марсианской» погоде в октябре. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», стоит ожидать отсутствия осадков и перепадов температуры.

Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на Красной планете.