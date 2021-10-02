В стране и мире Синоптик рассказал о «марсианской» погоде в октябре Алексей Курильченко По словам Евгения Тишковца, погода в октябре будет выгодно отличаться от сентября, с его холодами и дождями. © Фото: Роман Денисов, Global Look Press Читайте нас на: Октябрьская погода в России будет напоминать климат Марса. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, стоит ожидать отсутствие осадков и перепады температуры. «Климат в октябре будет напоминать - в иносказательном смысле - атмосферу Марса, красной планеты. Известно, что там очень низкая влажность и существенное суточное колебание температуры. Сентябрь был невероятно холодный и по количеству осадков превысил норму на 30%. Грядущий октябрь будет противоположностью сентября», - рассказал Тишковец в Instagram. По словам эксперта, первая половина месяца отметился сухой погодой, а солнечных дней будет гораздо больше нормы - климат предполагает не более одного-двух ярких дней в октябре. Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на красной планете. Ранее Тишковец рассказал о пришествии «старого бабьего лета». Теплую погоду в конце сентября принес скандинавский антициклон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика