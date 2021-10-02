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Синоптик рассказал о «марсианской» погоде в октябре

Алексей Курильченко
16:37 02.10.2021
По словам Евгения Тишковца, погода в октябре будет выгодно отличаться от сентября, с его холодами и дождями.
Синоптик рассказал о «марсианской» погоде в октябре
© Фото: Роман Денисов, Global Look Press
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Октябрьская погода в России будет напоминать климат Марса. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, стоит ожидать отсутствие осадков и перепады температуры.

«Климат в октябре будет напоминать - в иносказательном смысле - атмосферу Марса, красной планеты. Известно, что там очень низкая влажность и существенное суточное колебание температуры. Сентябрь был невероятно холодный и по количеству осадков превысил норму на 30%. Грядущий октябрь будет противоположностью сентября», - рассказал Тишковец в Instagram.

По словам эксперта, первая половина месяца отметился сухой погодой, а солнечных дней будет гораздо больше нормы - климат предполагает не более одного-двух ярких дней в октябре. Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на красной планете.

Ранее Тишковец рассказал о пришествии «старого бабьего лета». Теплую погоду в конце сентября принес скандинавский антициклон.

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