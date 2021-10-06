Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цветение водорослей связали с психическими проблемами у людей

Светлана Иванова
14:27 06.10.2021
Во время цветения водорослей образуется вещество микроцистин. Токсин попадает в сточные воды, а затем употребляется человеком, угнетая нервную систему.
Цветение водорослей связали с психическими проблемами у людей
© Фото: Kindel Media, Pexels
Читайте нас на:

Цветение водорослей способно привести к неврологическим проблемам у человека. К такому выводу пришли специалисты Центра океанов и здоровья по взаимодействию с изменением климата (OHHC2I), проведя соответствующее исследование, пишет California News Times.

Так, по словам авторов научной работы, во время цветения водорослей образуется вещество микроцистин. Токсин попадает в сточные воды, а затем употребляется человеком.

С микроцистином, который напрямую угнетает нервную систему, ученые связали нейровоспаления, дисфункции гематоэнцефалического барьера, нейродегенерацию и другие психические и неврологические расстройства. В группе риска прежде всего люди с заболеваниями печени.

«Употребление токсина в питьевой воде и в рекреационных целях может повлиять на мозг - вещество просто поступает через пищеварительный тракт», - сказал главный исследователь OHHC2I Джефф Скотт.

Специалист отметил, что сейчас микроцистины и другие вредные вещества, которые образуются в результате цветения водорослей, не берутся во внимание при надзоре за рекреационной и питьевой водой.

По мнению эксперта, эти риски стоит учитывать, потому что из-за изменений климата и деятельности человека растут масштабы и частота цветений водорослей по всему миру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.