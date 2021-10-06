Цветение водорослей связали с психическими проблемами у людей

Цветение водорослей способно привести к неврологическим проблемам у человека. К такому выводу пришли специалисты Центра океанов и здоровья по взаимодействию с изменением климата (OHHC2I), проведя соответствующее исследование, пишет California News Times.

Так, по словам авторов научной работы, во время цветения водорослей образуется вещество микроцистин. Токсин попадает в сточные воды, а затем употребляется человеком.

С микроцистином, который напрямую угнетает нервную систему, ученые связали нейровоспаления, дисфункции гематоэнцефалического барьера, нейродегенерацию и другие психические и неврологические расстройства. В группе риска прежде всего люди с заболеваниями печени.

«Употребление токсина в питьевой воде и в рекреационных целях может повлиять на мозг - вещество просто поступает через пищеварительный тракт», - сказал главный исследователь OHHC2I Джефф Скотт.

Специалист отметил, что сейчас микроцистины и другие вредные вещества, которые образуются в результате цветения водорослей, не берутся во внимание при надзоре за рекреационной и питьевой водой.

По мнению эксперта, эти риски стоит учитывать, потому что из-за изменений климата и деятельности человека растут масштабы и частота цветений водорослей по всему миру.