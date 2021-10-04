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В Nord Stream 2 рассказали подробности заполнения первой нити газопровода «Северный поток - 2»

Ян Брацкий
19:57 04.10.2021
На этом фоне стоимость газа на торгах в Европе начала резко падать.
В Nord Stream 2 рассказали подробности заполнения первой нити газопровода «Северный поток - 2»
© Фото: Nord Stream 2
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Первая нитка газопровода «Северный поток - 2» будет заполняться газом с российской площадки береговых объектов. Об этом сообщил оператор трубопровода Nord Stream 2. Необходимый для достижения нужного давления в системе объем газа составит порядка 300 миллионов кубических метров, добавили в компании.

Как сегодня заявили в датском энергетическом агентстве, компания Nord Stream выполнила все условия для ввода трубопровода в эксплуатацию, включая вопросы сертификации. На фоне этих новостей стоимость газа на торгах в Европе начала стремительно падать.

Напомним, строительство «Северного потока - 2» завершилось в начале сентября и, по предварительным прогнозам, уже в этом году объемы поставок топлива европейским потребителям могут составить более пяти с половиной миллионов кубометров.

Ранее стало известно, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. Предварительно трубу проверили на целостность и герметичность при помощи специальных устройств. Продолжаются пусконаладочные работы и на второй нитке газопровода.

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