В Nord Stream 2 рассказали подробности заполнения первой нити газопровода «Северный поток - 2»

Первая нитка газопровода «Северный поток - 2» будет заполняться газом с российской площадки береговых объектов. Об этом сообщил оператор трубопровода Nord Stream 2. Необходимый для достижения нужного давления в системе объем газа составит порядка 300 миллионов кубических метров, добавили в компании.

Как сегодня заявили в датском энергетическом агентстве, компания Nord Stream выполнила все условия для ввода трубопровода в эксплуатацию, включая вопросы сертификации. На фоне этих новостей стоимость газа на торгах в Европе начала стремительно падать.

Напомним, строительство «Северного потока - 2» завершилось в начале сентября и, по предварительным прогнозам, уже в этом году объемы поставок топлива европейским потребителям могут составить более пяти с половиной миллионов кубометров.

Ранее стало известно, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. Предварительно трубу проверили на целостность и герметичность при помощи специальных устройств. Продолжаются пусконаладочные работы и на второй нитке газопровода.