Армия Шойгу заявил, что работа создаваемых в Белоруссии центров ВВС-ПВО проверена на учениях «Запад-2021» Андрей Аркадьев Также во время маневров была проверена организация боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО России и Белоруссии, отметил министр. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Работа создаваемых в Белоруссии центров ВВС-ПВО проверена на российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. «Проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь», - сказал министр. Шойгу отметил, что опыт, который получили российские и белорусские экипажи истребителей, учтут в дальнейшем при работе по охране воздушных границ Союзного государства. Также, подводя итоги маневров, министр заявил, что учения «Запад» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика