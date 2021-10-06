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Шойгу заявил, что работа создаваемых в Белоруссии центров ВВС-ПВО проверена на учениях «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
12:34 06.10.2021
Также во время маневров была проверена организация боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО России и Белоруссии, отметил министр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Работа создаваемых в Белоруссии центров ВВС-ПВО проверена на российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь», - сказал министр.

Шойгу отметил, что опыт, который получили российские и белорусские экипажи истребителей, учтут в дальнейшем при работе по охране воздушных границ Союзного государства.

Также, подводя итоги маневров, министр заявил, что учения «Запад» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность.

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