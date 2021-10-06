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Иммунолог усомнился в данных о главном факторе выживаемости при COVID-19

Анна Назайкина
10:43 06.10.2021
Ранее зарубежные исследователи пришли к выводу, что есть главный фактор, от которого зависит, как будет протекать коронавирусная инфекция.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре со «Звездой» прокомментировал результаты исследования ученых из Испании и Канады, которые изучили роль ряда факторов, влияющих на выживаемость пациента при коронавирусе.

Тогда специалисты пришли к выводу о существовании трех основных факторов, от которых зависит, как скоро пациент начнет выздоравливать. Главным из них, по мнению ученых, является уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови.

«Я считаю, что это может быть каким-то прогностическим тестом, но очень ограниченного применения. Во-первых, титр антител не коррелирует с уровнем реальной защиты при коронавирусе. До сих пор нигде не было опубликовано данных, чтобы было понятно, что такой-то титр в такой-то тест-системе - вот так-то человек защищен на год или на два или вообще не заболеет», - заявил Жемчугов.

Еще одним фактором, влияющим на течение коронавирусной инфекции, считают зарубежные специалисты, является общее количество антигенов в организме.

«Что касается определения антигена в организме - вообще непонятно, каким образом это определить, потому что вируса в крови нет, соответственно, определить его нельзя», - утверждает российский иммунолог.

Кроме того, ученые в своем исследовании обращали внимание на количество вирусной РНК в крови. Иммунолог Жемчугов считает, что определить количество нуклеиновых кислот вируса в крови возможно только в терминальной фазе заболевания, когда весь иммунитет «рухнул» и вирус стремительно размножается, что происходит, по словам медика, за один-два дня до летального исхода.

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