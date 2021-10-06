В Москве проверили готовность систем оповещения населения
В столице запустили электросирены и громкоговорители.
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В Москве состоялась проверка готовности систем оповещения населения. В городе были запущены электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!».
Кроме этого, соответствующая информация поступила в эфир теле- и радиоканалов.
Данная проверка проходит в среду, 6 октября, по всей стране. Она необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее в МЧС обратились к россиянам с просьбой сохранять порядок и спокойствие: запуск громкоговорителей и замещение телеэфира будут плановыми.