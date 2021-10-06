В стране и мире В Москве проверили готовность систем оповещения населения Виктория Ивашечкина В столице запустили электросирены и громкоговорители. © Видео: tmrmarat, Instagram © Фото: spasinfo51, Instagram Читайте нас на: В Москве состоялась проверка готовности систем оповещения населения. В городе были запущены электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!». Кроме этого, соответствующая информация поступила в эфир теле- и радиоканалов. Данная проверка проходит в среду, 6 октября, по всей стране. Она необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Ранее в МЧС обратились к россиянам с просьбой сохранять порядок и спокойствие: запуск громкоговорителей и замещение телеэфира будут плановыми. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика