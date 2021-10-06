Премьер Грузии заявил, что психологическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось

Психологическое и психическое состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму. Такое мнение высказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook, отметив, что партия «Национальное движение» беспокоится о состоянии своего лидера и требует его немедленного освобождения.

«Фактически вместо "развалившегося государства" Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения - он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь он беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы», - считает премьер.

Экс-президент Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В соцсетях он предупреждал, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии политик был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам.

Ранее девушка Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к журналистам после свидания с бывшим грузинским лидером в тюрьме. Она заявила, что политик совершил большой поступок, вернувшись на родину.