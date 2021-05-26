Фрегат «Адмирал Григорович» успешно провел ракетные стрельбы в Черном море

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» успешно выполнил ракетные стрельбы зенитным ракетным комплексом «Штиль» в ходе проведения совместного учения с противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Утес».

Учение проведено в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Боевые стрельбы проведены в несколько этапов, в ходе которых было выполнено более 10 пусков с борта корабля и береговых комплексов.

По замыслу учения, боевым расчетам береговых ракетных комплексов была поставлена задача: осуществить поиск надводного корабля и после обнаружения выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими ракетами. Экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль».

Результаты выполнения ракетных стрельб, траектория полета ракет противокорабельных комплексов «Бал» и «Утес», а также поражение целей были зафиксированы беспилотными летательными аппаратами Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Задачи по закрытию района выполняли порядка 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. Для обеспечения безопасности, морской полигон и прилегающая акватория в которых проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства.