США сократили количество ядерных боеголовок до 3750 штук

Число атомных боеголовок в распоряжении США продолжает сокращаться. Об этом свидетельствует опубликованная госдепартаментом статистика.

Согласно ей, в сентябре 2020 года в США было 3750 боеголовок, не учитывая выведенные из эксплуатации и приготовленные к уничтожению боеголовки. В 2019 году на балансе стояло 3805 боеголовок, а в 2018-м - 3785.

Отмечается, что сегодняшний показатель на 88% ниже максимального значения - в 1967 году у США было 31255 ядерных боеголовок.

В феврале Россия и Соединенные Штаты продлили действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соглашение будет действовать до 5 февраля 2026 года. В ООН ранее назвали это позитивным сигналом в плане ядерного разоружения в мире.