Генсек ООН назвал ДСНВ шагом к ядерному разоружению

Шаги России и США навстречу друг другу в деле продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным сигналом в плане ядерного разоружения в мире. Об этом в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Однако, отметил он, пока общее число вооружений сокращается, качественно меняется арсенал некоторых стран. В этом Гутерриш увидел признаки гонки вооружений.

«Однако есть и признаки надежды. Решение России и США продлить Договор об СНВ и вступить в диалог - это обнадеживающие шаги, равно как и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия», - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Москва и Вашингтон поставили свои подписи под ДСНВ в 2010 году. В начале февраля наступившего года стороны договорились продлить договор на пять лет.

Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ключевым для достижения договоренностей стал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. В сообщении также было отмечено, что ДСНВ обеспечит необходимый уровень предсказуемости в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов.

В Кремле выразили надежду, что достижение договоренности позволит преодолеть тенденцию слома механизмов контроля на вооружениями, которая возникла в результате «деструктивной политики США». Российская сторона неоднократно выражала готовность вернуть диалог с Белым домом на устойчивую траекторию, что позволит укрепить национальную безопасность России и мировую стратегическую стабильность.