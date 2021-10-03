Вильфанд предрек погодные аномалии Европейской части России

В северных регионах европейской части страны ожидается температура выше климатической нормы, а на Урале аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию ожидает теплая погода с температурой выше климатической нормы, а регионы Урала, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области - аномально холодная погода», - сказал Вильфанд.

Синоптик объяснил хорошую погоду на севере страны - в антициклоне с запада перемещаются теплые воздушные массы.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области - 12-13 градусов, в Карелии - 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях - 11-16 градусов. Это просто замечательная погода», - подчеркнул он.

Регионы Урала и юга Западной Сибири оказались в холодной части антициклона, поэтому там будет погода с отклонениями от климатической нормы.

«На востоке и юге европейской России ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. Это приводит к тому, что на Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири», - цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее Евгений Тишковец рассказал о «марсианской» погоде в октябре. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», стоит ожидать отсутствие осадков и перепадов температуры. Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на красной планете.