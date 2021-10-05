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Командир «Союз МС-19» сообщил, что экипаж готов к старту

Майя Мусиенко
09:19 05.10.2021
По данным «Роскосмоса» запуск ракеты с кораблем состоится в 11.55 мск.
Командир «Союз МС-19» сообщил, что экипаж готов к старту
© Фото: Роскосмос
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Экипаж космического корабля «Союз МС-19», в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, готов к полету на МКС. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время доклада гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

«Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз МС-19» к полету готов», – цитирует Шкаплерова РИА Новости.

Доклад проходил на 254-й площадке космодрома Байконур, где космонавты оделись в скафандры перед отъездом на стартовую площадку. После этого основной экипаж отправится к месту старта, а дублирующий – на наблюдательный пункт.

По данным госкорпорации, запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с 31-й площадки космодрома состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на МКС.

Ранее сообщалось, что для съемок фильма «Вызов», который станет первой картиной в истории кинематографа, где профессиональная актриса будет сниматься в космосе. На МКС отправятся Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Планируется, что они проведут на станции 12 дней.

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