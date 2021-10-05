На Украине рассказали о плане спасения страны зимой без газа

Украинские эксперты рассказали, что для преодоления дефицита газа зимой компания «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива.

Для компании главным вызовом стало прохождение отопительного сезона в условиях нехватки четырех миллиардов кубометров газа. Вместо необходимых 19 миллиардов, на Украине есть лишь 15.

При нынешних условиях закупка такого объема обойдется Украине более чем в 120 миллиардов гривен (около 4,5 миллиарда долларов).

«Даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров «Нафтогазу» нужны будут десятки миллиардов гривен», - говорится в статье здания «Экономическая правда».

По мнению экспертов, лучшим решением проблемы стало постановление правительства Украины. Согласно ему, компания-оператор газотранспортной системы страны предоставит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС при проведенном в прошлом году анбандлинга.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов Зимой заявил, что зимой на Украину обрушится неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу.

Кроме того, он отметил, что в хранилищах на западе страны накоплены 18,7 млрд кубометров сырья, которое пойдет на поставки в Европу.