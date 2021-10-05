Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае признал вину

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области признал вину на допросе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской суда.

️Также СК возбудил против мужчины уголовные дела по четырем статьям: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем.

«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», – отметил собеседник агентства.

30 сентября стало известно, что после ликвидации пожара в одной из квартир жилого дома в Гае были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Личность подозреваемого в расправе над студентками была установлена при помощи молекулярной экспертизы. 3 октября его задержали на территории детского сада в Орске.