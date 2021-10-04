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Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Анна Назайкина
12:20 04.10.2021
Мужчина перед задержанием пытался спрятаться от полиции на территории детского сада, уточнили правоохранители.
© Видео: МВД России © Фото: МВД МЕДИА
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Полиция раскрыла подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области. МВД показало кадры из автомобиля стражей порядка, преследовавших подозреваемого. Также было опубликовано видео, на котором старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов рассказали, как проходило задержание мужчины.

«В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дом 10Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация о том, что автомобиль уехал в сторону "Меридиана". Начали отрабатывать тот район», - сказал Лисин.

Впоследствии, по словам правоохранителей, машина была найдена в одном из дворов, началась погоня. Затем мужчина, угнавший автомобиль, вышел из него и побежал в сторону детсада.

«Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада», - добавил Аймухамбетов.

Далее мужчина вновь предпринял попытку убежать от правоохранителей, однако сотрудникам полиции удалось его догнать и задержать.

Напомним, что об убийстве студенток стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома, два других тела нашли в квартире после устранения пожара. Студенткам было 17, 18 и 19 лет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил процесс расследования на личный контроль.

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