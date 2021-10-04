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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с номерами «родственников»

Иван Линдеманн
01:01 04.10.2021
Злоумышленники подделывают номера с помощью IP-телефонии.
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с номерами «родственников»
© Фото: pexels.com
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Мошенники освоили новую преступную схему с подделкой номеров и голосов родственников и друзей россиян. О ней рассказал юрист Иван Соловьев.

По словам эксперта, злоумышленники подделывают номера с помощью IP-телефонии. Далее они звонят со «знакомых» потенциальной жертве номеров и представляются кем-то из знакомых или даже родственников, после чего рассказывают историю об «аварии» или другой плохой ситуации. Мошенники могут как звонить, так и присылать сообщения.

«Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера. Можно замаскироваться под номер телефона с кодом города Москвы. Можно, хотя это сложнее, даже примерить на себя номер конкретного человека», - рассказал юрист в беседе с «Вечерней Москвой».

Единственный способ защититься от этой схемы – быть настороже и использовать здравый смысл. Любая просьба о переводе денег, даже со «знакомого» номера, должна вызвать вопросы и повышенное внимание.

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