На страже порядка: миротворцы РФ провели патрулирование населенных пунктов в Карабахе

Мобильные группы патрулирования из состава российского миротворческого контингента на бронетехнике продолжают выполнять задачи контроля обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Подчеркивается, что в ходе патрулирования проводится контроль соблюдения режима прекращения огня и недопущения провокационных действий с обеих сторон на линии разграничения.

«Российские миротворцы ежедневно проводят патрулирование по различным маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Аскеранском, Шушинском районах и в Лачинском коридоре», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Мищенко.

Патрульные группы совершают многокилометровые марши на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях «Урал» улучшенной проходимости по дорогам общего пользования, по грунтовым дорогам и по горным серпантинам, проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Несколькими днями ранее российские миротворцы выполнили задачи по разминированию и сплошной очистке территорий и объектов от взрывоопасных предметов вдоль линии разграничения сторон в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.