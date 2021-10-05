Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова

В результате пожара, который вспыхнул в одной из палат отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове, погибли два человека.

По данным регионального главка МЧС, пламя разгорелось в пятом отделении больницы в ночь с четвертого на пятое октября. Пациенты и медперсонал были эвакуированы из здания.

Для ликвидации пожара привлечено 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человека и 7 единиц техники. Данные о пострадавших и площади пожара уточняются.