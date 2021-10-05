В Кирове загорелось отделение инфекционной больницы. Пожар начался в ночь на вторник 5 октября в медицинском учреждении на улице Ленина.

По данным регионального главка МЧС, пожар начался в пятом отделении больницы. В данный момент проводится эвакуация людей из горящего здания.

Для ликвидации возгорания привлечено 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человека и 7 единиц техники. Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в квартире в районе Чертаново Северное в столице. По данным СМИ, пожар произошел по адресу Сумский проезд, дом 17, корпус 2 на площади 30 квадратных метров.