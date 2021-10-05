СМИ: женщина и двое детей погибли при пожаре на юге Москвы
Возгорание ликвидировано, причины происшествия пока неизвестны.
© Видео: Алексей Битюков, ЧЕРТАНОВО vk.com © Фото: Алексей Битюков, ЧЕРТАНОВО vk.com
Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Чератново Северное в столице. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Вечерняя Москва».
По данным собеседника издания, пожар произошел по адресу Сумский проезд, дом 17, корпус 2 на площади 30 квадратных метров.
«Пострадали семь человек, из них трое позже скончались в машине скорой помощи - мать и двое детей», - сказал он.
Уточняется, что спасено 30 человек, на данный момент возгорание ликвидировано. Причины пожара не называются.
Ранее в Воронежской области при пожаре в больнице погибла женщина. Причиной возгорания стало короткое замыкание.