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СМИ: женщина и двое детей погибли при пожаре на юге Москвы

Анна Касаткина
03:16 05.10.2021
Возгорание ликвидировано, причины происшествия пока неизвестны.
© Видео: Алексей Битюков, ЧЕРТАНОВО vk.com © Фото: Алексей Битюков, ЧЕРТАНОВО vk.com
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Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Чератново Северное в столице. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Вечерняя Москва».

По данным собеседника издания, пожар произошел по адресу Сумский проезд, дом 17, корпус 2 на площади 30 квадратных метров.

«Пострадали семь человек, из них трое позже скончались в машине скорой помощи - мать и двое детей», - сказал он.

Уточняется, что спасено 30 человек, на данный момент возгорание ликвидировано. Причины пожара не называются.

Ранее в Воронежской области при пожаре в больнице погибла женщина. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

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