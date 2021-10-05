WhatsApp полностью восстановил свою работу

Глава компании WhatsApp Уилл Каткарт заявил, что функциональность мессенджера полностью восстановлена после масштабного сбоя. Заявление руководитель озвучил на личной странице в Twitter.

«Сейчас мы полностью восстановились и работаем», - написал Каткарт.

Глобальный сбой нескольких популярнейших в мире социальных сетей и мессенджеров длился около семи часов и начался вечером 4 октября. Для пользователей были недоступны Instagram, Facebook, WhatsАpр и ряд других сервисов.

Неполадки в работе вызвали ажиотаж на мировом уровне – ситуацию прокомментировали даже в Белом доме. За время, пока не работал Facebook, его создатель Марк Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов. Позже он принес извинения пользователям.