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В Нижегородской области нашли редкое поселение бронзового века

Иван Линдеманн
23:27 05.10.2021
Найденные кости крупных рыб и каменные стрелы говорят о процветании в этом регионе рыболовства и охотничьего промысла.
В Нижегородской области нашли редкое поселение бронзового века
© Фото: «Автодор»
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В Нижегородской области археологи раскопали редкое поселение бронзового века с сохранившимися следами построек. Об этом сообщается на сайте государственной компании «Автодор».

Отмечается, что артефакты были найдены во время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

«Археологи собрали значительную коллекцию артефактов: кремневые орудия, лепную керамику, изделия из бронзы», - говорится в сообщении «Автодора».

Кроме того, на этой территории найдены 13 сооружений площадью от 95 до 200 квадратных метров. Некоторые из них, как предполагают ученые, были жилищами, другие - служили для загона скота.

«Жившие здесь люди разводили скот: об этом, помимо находок костей домашних животных, свидетельствуют находки глиняных пряслиц, необходимых для прядения шерсти», - сказано в сообщении.

Также найденные кости крупных рыб и каменные стрелы говорят о процветании в этом регионе рыболовства и охотничьего промысла.

© «Автодор»

Археологи утверждают, что обнаруженные предметы позволяют отнести поселение к поздняковской археологической культуре. Представители этой общности  жили с середины II тысячелетия по начало I тысячелетия до нашей эры.

© «Автодор»

Ранее археологи из Крыма обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века нашей эры на раскопках могильника Опушки.

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