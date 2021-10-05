В Нижегородской области нашли редкое поселение бронзового века

В Нижегородской области археологи раскопали редкое поселение бронзового века с сохранившимися следами построек. Об этом сообщается на сайте государственной компании «Автодор».

Отмечается, что артефакты были найдены во время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

«Археологи собрали значительную коллекцию артефактов: кремневые орудия, лепную керамику, изделия из бронзы», - говорится в сообщении «Автодора».

Кроме того, на этой территории найдены 13 сооружений площадью от 95 до 200 квадратных метров. Некоторые из них, как предполагают ученые, были жилищами, другие - служили для загона скота.

«Жившие здесь люди разводили скот: об этом, помимо находок костей домашних животных, свидетельствуют находки глиняных пряслиц, необходимых для прядения шерсти», - сказано в сообщении.

Также найденные кости крупных рыб и каменные стрелы говорят о процветании в этом регионе рыболовства и охотничьего промысла.