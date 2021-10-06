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Российские военные проинспектируют район на территории Швейцарии

Роман Захаров
00:05 06.10.2021
В ходе мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны.
Российские военные проинспектируют район на территории Швейцарии
© Фото: Patrick Seeger, globallookpress
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В период с 6 по 7 октября 2021 года, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Швейцарии. Об этом заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.

Ранее сообщалось, что в период с 21 по 23 сентября российские инспекторы проверили военный объект в Дании. Площадь инспектируемого района охватывала около 18 тысяч квадратных метров.

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