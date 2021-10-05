Сирийского военнослужащего ранили во время минометного обстрела в Идлибе

Военнослужащий армии САР получил ранение во время минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Мадждалая по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, получил ранение сирийский военнослужащий», - заявил Кулить.

Военачальник также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

При этом Вадим Кулить отметил, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации на подконтрольных им территориях.

Ранее в ЦПВС рассказали, что террористы в течение суток 14 раз открывали огонь в идлибской зоне деэскалации.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ