В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировали 14 обстрелов с позиций боевиков

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 10 обстрелов). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Идлиб зарегистрировано 7 обстрелов, в провинции Латакия - 4 обстрела, в провинции Алеппо - 3 обстрела. Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Помимо этого, продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Нава за сутки урегулировали свой статус 54 человека. Кроме того, было сдано 18 единиц оружия и более 500 боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.