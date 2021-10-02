Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировали 14 обстрелов с позиций боевиков

Анна Берестовая
22:10 02.10.2021
Боевики совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки.
В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировали 14 обстрелов с позиций боевиков
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 10 обстрелов). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Идлиб зарегистрировано 7 обстрелов, в провинции Латакия - 4 обстрела, в провинции Алеппо - 3 обстрела. Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Помимо этого, продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Нава за сутки урегулировали свой статус 54 человека. Кроме того, было сдано 18 единиц оружия и более 500 боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.