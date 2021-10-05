Россия официально возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Российская Федерация с пятого октября официально возобновляет регулярное авиационное сообщение еще с пятью странами. Это Дания, Джибути, ЮАР, Новая Зеландия и Перу.

Также Россия расширяет географию полетов в Испанию и Индию. Теперь авиакомпании РФ могут выполнять рейсы в Дели и на Гоа из Москвы и Петербурга – четыре рейса в неделю на каждом направлении.

Кроме того, с 5 октября увеличат число рейсов в Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 ноября.

Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия, Греция и Португалия выдают шенгенские визы российским туристам и открыты для посещения. В АТОР подчеркнули, что въезд во все республики возможен вне зависимости от прививочного статуса.