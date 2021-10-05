В МИД РФ ответили на заявление сенаторов США о возможной высылке дипломатов

Американские сенаторы, которые призывают главу Белого дома Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа официальной Москвы расширить штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. С таким заявлением выступили в МИД России.

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, добавили в министерстве иностранных дел, в США нет столько российских дипломатов, если только конгрессмены не посчитали работающих в постпредстве при ООН россиян.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий обратилась с требованием к Джо Байдену принять незамедлительные меры по увеличению численности сотрудников посольства США в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств «никуда не движется». Он отметил, что в визовых вопросах Вашингтон пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, чтобы выторговать себе односторонние преимущества.