Хабиб Нурмагомедов провел «дуэль взглядов» с Криштиану Роналду
Видео российский боец разметил на своей странице в социальной сети Instagram.
© Видео: khabib_nurmagomedov, instagram © Фото: khabib_nurmagomedov, instagram
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел шуточную дуэль взглядов со знаменитым футболистом Криштиану Роналду. Видео боец разместил на своей странице в Instagram.
На кадрах запечатлено, как спортсмены стоят вплотную, упершись лбами, и пристально смотрят друг другу в глаза. После этого на их лицах появляются радостные улыбки и они начинают крепко обниматься.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что по его мнению, Нурмагомедов больше никогда не выйдет в октагон, и призвал болельщиков россиянина перестать на это надеяться.