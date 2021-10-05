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Хабиб Нурмагомедов провел «дуэль взглядов» с Криштиану Роналду

Роман Захаров
21:15 05.10.2021
Видео российский боец разметил на своей странице в социальной сети Instagram.
© Видео: khabib_nurmagomedov, instagram © Фото: khabib_nurmagomedov, instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел шуточную дуэль взглядов со знаменитым футболистом Криштиану Роналду. Видео боец разместил на своей странице в Instagram.

На кадрах запечатлено, как спортсмены стоят вплотную, упершись лбами, и пристально смотрят друг другу в глаза. После этого на их лицах появляются радостные улыбки и они начинают крепко обниматься.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что по его мнению, Нурмагомедов больше никогда не выйдет в октагон, и призвал болельщиков россиянина перестать на это надеяться.

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