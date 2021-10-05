Новый технический сбой произошел в работе Instagram и Facebook

Пользователи Instagram в разных странах сообщили о новых сбоях в работе социальной сети. Количество жалоб за последний час пятикратно возросло, следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего проблем у пользователей в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, вновь фиксируются сбои в работе социальной сети Facebook. Большая часть жалоб связана с невозможностью обновить страницу и ленты новостей.

Накануне мир пережил глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, которые оказались недоступны почти семь часов. За это время основатель компании Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов.