Армия На вирусном фронте: военнослужащие ЦВО продезинфицировали больницу и дворец культуры в Новокуйбышевске Роман Захаров Для специальной обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Мобильные отряды оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию центральной больницы и дворца культуры города Новокуйбышевска для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Санитарные мероприятия были поведены после обращения главы города, а решение об их проведении принял командующий войсками ЦВО. Для специальной обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. Ранее военнослужащие подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота (ЧФ) провели дезинфекцию объектов Международного детского центра «Артек» в Республике Крым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика