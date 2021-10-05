Подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае предъявлено обвинение по пяти статьям

Подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, в том числе в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу. К настоящему времени фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения, ранее проведена проверка его показаний на месте», - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Александра Лазарева подозревают в изнасиловании и убийстве учащихся местного медицинского колледжа, а также в поджоге квартиры и угоне автомобиля. О жестокой расправе стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома, два других тела нашли в квартире после устранения пожара. Студенткам было 17, 18 и 19 лет.

В ходе расследования дела была найдена окровавленная одежда с места преступления. Криминалисты при помощи молекулярно-генетической экспертизы установили личность подозреваемого, позже мужчина был задержан в Северном районе Орска. Расследование уголовного дела продолжается.