Facebook опроверг данные о злонамеренном вмешательстве в работу сервисов

Причиной сбоя в работе сервисов Facebook не является злонамеренная активность, заявили в американской компании.

«Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны», - сообщается в блоге службы поддержки социальной сети.

Напомним, что накануне, 4 октября, по всему миру в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр произошел серьезный сбой. Для Facebook он стал крупнейшим за все годы существования соцсети, отметили в сервисе Downdetector.

Впоследствии основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе социальных сетей. Из-за произошедших неполадок он, как сообщается, потерял 6,6 миллиарда долларов. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров.

Как заверили в американской компании, в результате сбоя утечек данных пользователей зафиксировано не было.