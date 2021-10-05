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Facebook могут назначить оборотный штраф из-за запрещенного контента

Анна Назайкина
17:42 05.10.2021
Соответствующий протокол будет передан в суд, который определит дату заседания.
Facebook могут назначить оборотный штраф из-за запрещенного контента
© Фото: Timothy Hales Bennet, Unsplash
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Роскомнадзор составил в отношении Facebook протокол за повторное неудаление запрещенного в России контента, он будет направлен в суд - за это нарушение компании может грозить оборотный штраф, сообщили в ведомстве.

«Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания... За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки (от 5% до 10%. - Прим. ред.). Точную сумму штрафа также определит суд», - сообщает Роскомнадзор.

Как было отмечено, в протоколе, который доказывает нарушения американской компании, содержатся ссылки на девять материалов - на них Роскомнадзор с 2019 года направил более 110 уведомлений в Facebook и Instagram.

«После получения уведомления о вызове на составление протокола... службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов, указанные в протоколе», - заявили в ведомстве, указав на то, что в соответствии с законодательством РФ компания должна была сделать это в течение суток после получения уведомления.

Уточняется, что в общей сложности на настоящий момент так и не были удалены 1 043 публикации в Facebook и 973 - в Instagram.

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