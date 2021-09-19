Исторический максимум: почему цены на газ в Европе начали приближаться к ценам на золото

За последние полгода топливо в Европе подорожало более чем в четыре раза и на этой неделе цена на него достигла почти 1000 долларов за 1000 кубометр.

К политическим пертурбациям в Европе добавилась и еще одна крайне чувствительная проблема - глобальный энергетический кризис. В преддверии зимы цены на газ в Старом Свете стремительно приближаются к ценам на золото. За последние полгода топливо в Европе подорожало больше чем в четыре раза. На этой неделе цена на него достигла почти 1000 долларов за 1000 кубометров, и приблизилась к историческому максимуму.

В Британии приостановили работу несколько заводов, разрекламированная «зеленая энергетика» - многочисленные ветряки - простаивают и не спасают. Решить проблему мог бы ускоренный запуск газопровода «Северный поток-2», который уже достроен и готов к эксплуатации. Но оперативно начать по нему поставки для Европы сейчас - значит прилюдно признать правоту Москвы, поссориться с Вашингтоном, и, главное, вбить последний гвоздь в экономику Украины, для которой российская газовая труба, из которой ничего не удастся своровать - как страшный сон.

Выходит, что Европа своими руками загнала себя в угол.

«Наши хранилища сейчас заполнены на 70%. В прошлом году в это же время мы имели 93-95% заполнения хранилищ. Я говорил неоднократно, что это - безответственно. Мы потихоньку выходим из последствий коронавируса, промышленность начинает работать, но зима по прогнозам будет холодная зима в этом году», - говорит депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Европейцы не просто оказались на грани замерзания, а на пороге настоящего кризиса. Дорогой газ или же угроза его дефицита по цепочке ударит по всему - странам, бизнесу, а сильнее всего по кошельку европейцев. Многие уже паникуют и задают чиновникам вопросы, как же так получилось, что мы оказались в эпицентре газового землетрясения?

«Граждане спрашивают о повышении цен, потому что именно они будут оплачивать окончательный счет. Это они, к сожалению, будут платить за амбиции ЕС. Вот почему я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы они не оказались в энергетической бедности. К сожалению, 50 миллионов европейцев уже сейчас являются людьми, живущими с низким энергопотреблением», - заявила депутат Европарламента Анна Залевска.

В Великобритании цены на газ и электричество уже растут. И по прогнозам экспертов многие британцы этой зимой уже окажутся в зоне так называемой «топливной нищеты». А значит, людям необходимо будет сделать выбор - или платить за электричество, или же купить себе еду. А возможно, кому-то предстоит вновь разжечь камин и отапливать свои дома углем или дровами.

Подробнее смотрите в репортаже Евгения Ксензенко в программе «Главное с Ольгой Беловой».